Anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust laden das Ludwigshafener Ernst-Bloch-Zentrum und die Friedrich-Ebert-Stiftung zu einem Online-Filmabend mit Podiumsgespräch. Stephanie Hepper vom Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung (FEB) und die Direktorin des Bloch-Zentrums, Immacolata Amodeo eröffnen die Veranstaltung am 28. Januar um 18 Uhr, teilte das Ernst-Bloch-Zentrum mit.

Der anschließende Dokumentarfilm „Visiting the past – Von New York nach Essenheim“ begleitet die New Yorkerin Joan Salomon, die das rheinhessische Essenheim besucht. Ihre Familie musste das Dorf 1934 verlassen, nachdem die Anfeindungen durch Nationalsozialisten zu groß geworden war. Laut Ankündigung hat einzig Joans Mutter den Holocaust überlebt. Salomon begibt sich in Essenheim auf die Suche nach ihrer eigenen Vergangenheit und trifft auf Bekannte der Familie.

Anmeldung per Mail erforderlich

Anschließend diskutiert Regisseurin Barbara Trottnow den Film mit dem Leiter des Ludwigshafener Stadtarchivs, Stefan Mörz, und Dieter Burgard, dem Beauftragten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen in Rheinland-Pfalz. Moderiert wird die Diskussion von Wolfgang Ressmann. Um kostenlos an der Veranstaltung teilzunehmen, ist eine Anmeldung per Mail an mainz@fes.de erforderlich. seko