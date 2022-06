„Die Pinakothek ist wunderschön: Velázquez ist erstklassig, von El Greco gibt es ein paar fantastische Köpfe“, schreibt im November 1897 der 16-jährige Kunststudent Pablo Picasso nach einem Besuch des Prado in Madrid an einen Freund. Um Alte Meister zu kopieren, verbrachte Picasso in dem Museum mehr Zeit als an der Königlichen Akademie. Seine Begeisterung für den „Griechen“ – so die

...