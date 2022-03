Gastspiel von Lizzy Aumeier "Jetzt erst recht" in Bürstadt fällt aus

Bürstadt. Die Kabarettistin Lizzy Aumeier hat kurzfristig ihr Gastspiel am heutigen Dienstag um 20 Uhr im Bürstädter Bürgerhaus abgesagt. "Die Künstlerin ist erkrankt", erklärte eine Sprecherin der Stadt am Nachmittag. Aumeier wollte anlässlich des Internationalen Frauentags ihr Programm "Jetzt erst recht" zeigen. Ursprünglich war der Auftritt schon im November geplant, musste wegen der Corona-Auflagen allerdings verschoben werden. Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Bereits erworbene Eintrittskarten können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

