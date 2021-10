Gäste tanzen zu Türk-Pop

Mit einem Konzert der holländisch-türkischen Popband Altin Gün ist am Wochenende in der Alten Feuerwache Mannheim das Festival Planet Ears zu Ende gegangen. Mehr 500 Gäste tanzten zu den Songs und Rhythmen der Formation, die in ihrer Musik türkischen Folk mit Funk und Electro-Pop verschmolzen. Derartige multikulturelle Stil-Fusionen standen im Mittelpunkt von Planet Ears. Zu erleben waren etwa Begegnungen zwischen marokkanischer Gnawa-Musik und DJ-Klängen aus Deutschland, von orientalischen Trommelrhythmen und Elektronik. Nach Angaben der Alten Feuerwache, die das Festival gemeinsam mit dem städtischen Kulturamt organisierte, haben über 1500 Gäste die Veranstaltungen auf der Open-Air-Bühne und in der Halle des Kulturzentrums besucht. Geboten wurden zehn Live-Konzerte, zwei Symposien und eine Filmvorführung. Bei neun der 13 Veranstaltungen war der Eintritt frei. gespi

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1