Für Notfall gerüstet

Vertreter von Museen aus ganz Deutschland beraten ab Donnerstag in Weimar über gegenseitige Hilfen im Katastrophenfall. Die Bedeutung von sogenannten Notfallverbünden als Solidargemeinschaft von Kultureinrichtungen werde immer wichtiger, sagte Thüringens Kulturminister Benjamin Immanuel Hoff (Linke). Erfahrungsgemäß ließen sich Krisen nicht in jedem Fall verhindern, aber Vorsorge und Vernetzung helfe, sie besser zu bewältigen.

Der Freistaat investiere deshalb in Notfallplanung von Kultureinrichtungen. Katastrophen wie der Brand der Weimarer Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek 2004 oder das Hochwasser 2013 in Thüringen hätten gezeigt, dass die Bewahrung und Sicherung des Kulturguts nur im Zusammenwirken der kulturellen Einrichtungen möglich sei, so Hoff.

Gemeinsame Übungen

Auf Basis der Erfahrungen der Notfallverbünde Deutschlands sei daher vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ein Konzept für die Länder entwickelt worden. Die zweitägigen Beratungen in Weimar sollen den Einrichtungen nahebringen, wie die Konzepte gelingen könnten und welche Finanzmittel notwendig seien.

In einem Notfallverbund kooperieren Sammlungseinrichtungen in einer Stadt oder Region, um sich gegenseitig in Situationen, die Objekte bedrohen oder schädigen, zu helfen. Zudem sollen vorsorglich Vorbereitungen getroffen werden, etwa mithilfe gemeinsamer Übungen. epd