Veröffentlichen lieber öfter eine neue Single anstatt einmal ein ganzes Album: die Mannheimer Band All That We Are mit (v.l.) Bassist Simon Keller, Gitarrist Janis Müller, Leadsänger Léonard Schell und dem ehemaligen Drummer und Gast-Rapper Kade. Es fehlt Schlagzeuger Patrick Werner.

© Filip Boban und All That We Are