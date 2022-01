„Eines Tages werden wir alle sehr stolz sein, dass auch zu unseren Zeiten mal etwas gebaut wurde, wo Menschen vielleicht in 50 und 100 Jahren noch sagen: Guck mal, das war damals im Jahr 2017.“ Also sprach Angela Merkel, die damals amtierende Bundeskanzlerin, zur feierlichen Eröffnung der Elbphilharmonie in Anwesenheit des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und weiteren Prominenten. Und

...