Frische Lebensmittel vom Wochenmarkt per Mausklick bestellen

Digitaler Wochenmarkt: Produkte unter www.mannheimer-märkte.de bestellen und an die Haustüre liefern lassen

Gemüse, Obst, Fleisch und Co. bequem von Zuhause aus bestellen und frisch vom Wochenmarkt an die Haustür geliefert bekommen – dieses Modell hat die Event und Promotion Mannheim GmbH nun etabliert. Zusätzlich zum Präsenzangebot ihrer 14 Wochenmärkte im Mannheimer Stadtgebiet, gibt es nun einen Digitalen Wochenmarkt. Frische Lebensmittel per Mausklick: Besonders für Berufstätige, die die besondere Qualität der Wochenmarktprodukte schätzen, denen es zeitlich aber nicht möglich ist, die Märkte zu besuchen, ist das ein verlockendes Angebot. Aber auch für alle anderen Interessierten entfällt so die Parkplatzsuche, das Schlangestehen und das Schleppen.

© Event & Promotion

Einfach den neuen Online-Shop unter www.mannheimer-märkte.de aufrufen, die gewünschten Produkte der teilnehmenden Händler bis spätestens 16 Uhr zum Warenkorb hinzufügen und den Bestellvorgang abschließen. Die Produkte werden dann am nächstmöglichen Markttag des jeweiligen Händlers ausgeliefert. Wird bei verschiedenen Markthändlern bestellt, kann es daher dazu kommen, dass die Kunden an verschiedenen Tagen ihre jeweiligen Teillieferungen erhalten. Denn es wird tatsächlich direkt vom Wochenmarkt an die Haustüre ausgeliefert. Um die Frische der Produkte zu gewährleisten, werden alle kühlpflichtigen Waren in Thermoboxen bis an die Versandadresse geliefert und erst bei der Übergabe entnommen. Die Waren können auch am Wunsch-Ablageort abgestellt werden. Ein weiterer Vorteil: Zum Start des Online-Shops sind die Lieferungen innerhalb Mannheims derzeit noch kostenfrei! Bezahlt werden kann per Kreditkarte, Lastschrift und PayPal.

Das aufrufbare Angebot besteht derzeit aus einer kleinen Auswahl marktfrischer Produkte aus der Region von den teilnehmenden Markthändlern. Eben so, als würde man selbst auf dem Mannheimer Wochenmarkt einkaufen. So können beispielsweise Nüsse, Wurst- und Fleischwaren, saisonales Obst und Gemüse sowie Currywurst in der Dose bestellt werden. Zusätzlich finden Interessierte auf der Homepage auch den EPM-Shop. Hier können – in Anlehnung an zeitweise stattfindende Events oder wechselnde Angebote – auch verschiedene Aktionspakete wie derzeit das Spargelzeit- und das Marktzeitpaket sowie das Eddie Poi-Kuscheltier erworben werden. imp

