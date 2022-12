Freudig fordernde Emotionen in der Konkordienkirche

Nicht immer alle Plätze sind bei Konzerten in dieser Jahreszeit besetzt, so auch am Sonntag beim Weihnachtskonzert in der Konkordienkirche. Doch Kantorei und Solisten unter der temperamentvollen Leitung von Heike Kiefner-Jesatko haben das Publikum durchweg mitgerissen, so sehr erfüllten die unterschiedlichen Programmteile eben nicht nur den Anspruch auf religiöse Einkehr, sondern im

...