Freude über 19 000 Besucher

Heidelberg. Trotz oft unsicherer Wetterlage seien die über hundert Vorstellungen hervorragend besucht worden, teilte das Theater am Freitag mit. Die „hohe Platzauslastung von 96 Prozent“ belege den großen Zuspruch des Publikums. Obwohl das Wetter wechselhaft gewesen sei, habe es nur wenige Vorstellungsabsagen gegeben. Von insgesamt 131 Vorstellungen mussten nur sieben wetterbedingt abgebrochen werden, so das Theater. Das Festival endet am Sonntag, 1. August.

Publikumsfavorit war demnach die Premiere „Das Spiel von Liebe und Zufall“. In jeweils nur wenigen Stunden seien sämtliche Zusatztermine ausverkauft gewesen. „Wir freuen uns sehr, wie gut und auch unglaublich schnell unser Publikum auf alle neuen Regelungen und Änderungen reagiert hat – von Abstandsregelungen, Maskenpflicht, 3G und Platzerweiterungen bis hin zu Zusatzvorstellungen“, wird in der Pressemitteilung Intendant Holger Schultze zitiert.

Das Theater freut sich auch über die Akzeptanz des Sonnendecks auf der oberen Bäderterrasse, das als neue Spielstätte die Bühnen im Dicken Turm, im Schlosshof und im Englischen Bau ergänzt habe. Brit Bartkowiak, Oberspielleiterin des Schauspiels, die das Programm auf dem Sonnendeck kuratierte, sagte, die Schlossfestspiele gäben viel Optimismus für die nächste Spielzeit.

