Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kunst Frankfurter Schirn zeigt andere Seite des beliebten Malers Marc Chagall

Chagall ist in Deutschland so populär wie kein zweiter Künstler. Weniger bekannt ist seine Schaffensphase, in der er sich mit Krieg, Verfolgung und Vertreibung auseinandersetzt. Ihr widmet die Frankfurter Schirn eine Ausstellung