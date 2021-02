Kultureller Lockdown muss nicht gleichbedeutend sein mit Inaktivität. Das zeigt die Frankfurter Oper, die regelmäßig unter dem Titel „Livestream: Bühne frei!“ ein musikalisches Programm mit Mitgliedern ihres Ensembles im Netz präsentiert.

Sopranistin an der Oper Frankfurt: Ambur Braid. © Barbara Aumüller

Am Freitag, 29. Januar, um 19.30 Uhr geht bereits der vierte Livestream in diesem Monat online. Aus dem Holzfoyer werden Lieder aus Opern und Operetten aufgeführt. Das hat die Oper Frankfurt am Mittwoch mitgeteilt. Demnach gibt es folgendes Programm: Ausschnitte aus „Lucrezia Borgia“ und „Don Pasquale“ von Gaetano Donizetti, „Tosca“ und „Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini sowie „Gasparone“ von Carl Millöcker und „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár.

Reihe geht im Februar weiter

Vom Opernensemble wirken Ambur Braid (Sopran), AJ Glueckert (Tenor) und Liviu Holender (Bariton) mit sowie aus dem Opernstudio Karolina Makula (Mezzosopran). Am Klavier begleitet werden sie von Solorepetitorin In Sun Suh. Die Moderation übernimmt wie bisher die Dramaturgin Deborah Einspieler.

Der – kostenlose – Livestream ist am Freitag, 29. Januar, 19.30 Uhr, zu sehen auf oper-frankfurt.de, dem YouTube-Kanal der Oper und via Facebook. Nach Angaben der Frankfurter Oper soll die Livestream-Reihe, die von der Landwirtschaftlichen Rentenbank unterstützt wird, im Februar fortgesetzt werden.

Info: Kostenloser Livestream unter: oper-frankfurt.de