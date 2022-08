Frank Plasberg hört bei «Hart aber fair» auf

Köln. Frank Plasberg (65) gibt nach mehr als 20 Jahren die Moderation von «Hart aber fair» ab. Sein Nachfolger wird Louis Klamroth (32). Plasberg verabschiede sich Ende November nach knapp 750 Sendungen von der ARD-Talkshow, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mit. Louis Klamroth werde die Sendung erstmals im Januar präsentieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt», begründete Plasberg seine Entscheidung. Es sei ein Glück für die Sendung, dass sie von einem Kollegen wie Louis Klamroth übernommen werde. «Ich bin jedenfalls montagsabends weiter begeistert dabei - als Zuschauer.»

Klamroth sagte, er freue sich sehr, eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen in die Zukunft führen zu dürfen. «Ich bin überzeugt, dass ein starker und verantwortungsbewusster öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in diesen Zeiten unabdingbar ist», so Klamroth.

Politik trifft auf Wirklichkeit

WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn hob hervor, dass Plasberg einen neuen Moderationsstil begründet habe. Er befrage Politiker aus der Alltagsperspektive der Bürgerinnen und Bürger. «Das war, als 'Hart aber fair' startete, alles andere als üblich.» Mit Louis Klamroth gehe die Sendung nun in eine neue Zeit. «Klamroth ist ein kluger und sensibler Beobachter unserer Gesellschaft. Als junger und doch sehr erfahrener Moderator und Reporter wird er neue Ideen in die Sendung mitbringen.»

Das Format «Hart aber fair» werde sich ändern, aber dabei dem wichtigsten Grundsatz treu bleiben: «Dass in der Sendung Politik auf Wirklichkeit trifft und sich dabei erklären und bewähren muss.»

Gewinner des Deutschen Fernsehpreises

Der aus Hamburg stammende Klamroth moderierte unter anderem die Polit-Talkshow «Klamroths Konter» bei ntv, für die er 2018 den Deutschen Fernsehpreis gewann. Im vergangenen Jahr machte er mit der «ProSieben-Bundestagswahl-Show» auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit dem Team seiner 2019 gegründeten Produktionsfirma habe er dabei schon im Vorfeld für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidaten geführt. Darüber hinaus produzierte Klamroth mit «Für & Wider» einen Wahl-Talk für das ZDF und führte als Reporter durch die ZDF-Dokumentation «Die Wahrheit übers Erben».

© dpa-infocom, dpa:220817-99-419537/4