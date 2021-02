Schon jedes Kind hat offenbar eine Vorstellung davon: Es glaubt zu wissen, was ihm zusteht und zumutbar ist. Die Beschwerde, etwas sei ungerecht, erfolgt meistens dann, wenn es glaubt, andere hätten es leichter oder besser, und wenn es meint, dass ihm selbst mehr Rücksicht und Entgegenkommen zustünde. Von „(un)gerecht“ kann dabei ebenso die Rede sein wie von „(un)fair“, die alltäglichen Dimensionen sind ziemlich gleich. Und in späteren Lebensphasen bleiben die beschriebenen Empfindungen, Forderungen und Erwartungen an ein Miteinander noch einigermaßen konstant.

Einflussreicher Denker Der US-amerikanische Philosoph John Rawls (Bild) wurde am 21. Februar 1921 in Baltimore geboren, er starb im Jahr 2002. Rawls lehrte seit 1962 Philosophie an der renommierten Harvard Universität. Seine 1971 im Original und vier Jahre später auf Deutsch erschienene „Theorie der Gerechtigkeit“ ist eines der einflussreichsten philosophischen Werke des 20. Jahrhunderts. Wichtige Schriften des Philosophen sind auf Deutsch im Suhrkamp Verlag erschienen, darunter zuletzt der Band „Über Sünde, Glaube und Religion“. tog (Bild: Suhrkamp Verlag)

Wäre es gerecht, wenn Geimpfte schon früher ins gewohnte Leben mit Freiheitsrechten zurückkehren könnten? So wird in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie gefragt. Die „Geschlechtergerechtigkeit“ bleibt ebenso wie „Generationengerechtigkeit“ ein Thema, und die „soziale Gerechtigkeit“ macht hier erst recht keine Ausnahme. Ein solcher Leitbegriff und ein nach diesem gestaltetes ausgleichendes Prinzip scheint also wesentlich für das menschliche Zusammenleben. Doch ist nicht ohne weiteres klar, woraus sie sich ergeben können und wie sie zu gewährleisten sind.

Gedanken über Ursprünge

Darüber lohnt sich freilich weiter nachzudenken, und man ist damit in guter Gesellschaft. Besonders ausführlich und wirkungsreich hat es der US-amerikanische Philosoph John Rawls (1921-2002) getan, der am Sonntag vor 100 Jahren geboren wurde und mit seiner 1971 publizierten Schrift „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ eines der einflussreichste und meistdiskutierten philosophischen Werke des vergangenen Jahrhunderts verfasst hat. Rawls bestimmt den weitreichenderen und mehrdeutigen Begriff der Gerechtigkeit mithilfe der leichter zu fassenden Fairness, die gemeinhin als Anständigkeit und regelkonformes, ehrliches Verhalten charakterisiert wird. Näherhin bedeutet das für Rawls, dass freie Menschen in einer theoretisch angenommenen gesellschaftlichen Ursprungssituation sich für gleiche Grundrechte und gleiche -pflichten und ebenso für eine angemessene Verteilung von Gütern entscheiden würden.

Der Philosoph, der in Harvard lehrte, hat dies mit einem berühmt gewordenen Bild verdeutlicht, dem „Schleier der Unwissenheit“. Demnach wählen die Menschen in der theoretischen Ausgangssituation, ohne ihre eigene Position, ihre Fähigkeiten, Neigungen, Interessen und Lebensperspektiven zu kennen – und eben deshalb entscheiden sie fair und rational, welche Verfassung und politische Grundordnung sie sich geben wollen sowie welche Rechte und Pflichten ein jeder haben soll. So ergibt sich auch eine anfängliche Verteilung von Gütern, die auf einer prinzipiellen Chancengleichheit basiert – und die zur Konsequenz hat, dass weniger Bemittelte mehr begünstigt werden.

Liberale Alternative

Sieht man dieses Denken im zeitlichen Kontext seiner Entstehung und größten Wirkung, so lässt es sich als westlich-liberale Alternative zu sozialistischen Gesellschaftsutopien und deren Versuch, die soziale Frage zu beantworten, begreifen. Wahrgenommen wurde es entsprechend auch weit über den akademischen Rahmen hinaus. Naturgemäß gab es auch viel Kritik daran, sei es weil Rawls’ Grundannahmen und einzelne Argumente angezweifelt wurden oder auch deshalb, weil das aus seiner Konzeption ableitbare Prinzip eines Wohlfahrtsstaats zu einigen politischen Positionen nicht passen will. Immerhin: Ein Leistungsprinzip wird durch diese Konzeption keineswegs infrage gestellt; den jeweiligen Bedarf zu erkennen und ihn bis zu einem bestimmten Maß sicherzustellen, bildet dazu nur das „gerechte“, auf einen gewissen Ausgleich bedachte Korrektiv.

Für Rawls und die Anschlussfähigkeit seiner von ihm später auch als Folge von Kritik modifizierten Positionen spricht die eine oder andere Weiterführung seines Denkens. So verdanken ihm Ansätze zu einer internationalen Ethik wesentliche Anregungen. In dieser geht es etwa um eine globale Verteilungsgerechtigkeit.

Was keine Proteste provoziert

Überhaupt die globale Perspektive: Dass bestimmte Regionen jetzt auch bei der Bestellung von Corona-Impfstoffen im Vorteil sind, wurde zuletzt auch von UN-Generalsekretär António Guterres angemerkt – und als ungerecht empfunden. Dass mit natürlichen Ressourcen pfleglich und sorgsam umzugehen sei, ist ebenfalls ein Gebot der Fairness, damit jene allen und auch künftigen Generationen noch eine Lebensgrundlage bieten können. Ob die „Generation Greta“ John Rawls auf ihrer Lektüreliste hat? Er passte jedenfalls gut dahin.

Was übrigens noch die Kinderperspektive betrifft: Was unfair oder ungerecht sei, wird von ihr anscheinend schneller oder leichter artikuliert. Ist gerecht dann also schon, was keine Proteste provoziert? Auf den fairen Ausgleich kommt es jedenfalls weiterhin an; er ist gut zu begründen und letztlich im Sinne aller. Nur auf eigene Interessen zu schauen, hat sich schließlich längst als Holzweg erwiesen. Es führt uns buchstäblich nicht weiter. Sollte nach der Corona-Pandemie tatsächlich das eine oder andere soziale Feld neu zu konzipieren sein, kann John Rawls erneut mit guten Argumenten dienen.