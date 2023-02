Fotokunst aus der Region

Derzeit zeigt der Mannheimer Kunstverein in seiner Gruppenausstellung „Vor Ort – Fotografie im Rhein-Neckar-Dreieck“ Werke von insgesamt 40 Fotografinnen und Fotografen aus der Region und will damit die kreativ diverse Breite der Szene würdigen. Wie der Kunstverein am Montag mitteilte, konnte in der Ausstellung, die erst seit knapp einem Monat läuft, nun der 2000. Besucher begrüßt werden. Dieser durfte sich neben freiem Eintritt auch über ein Exemplar des umfangreichen Kataloges freuen, der im Klotz Verlagshaus erscheint. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. April im Kunstverein, Augustaanlage 58, zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr, Mittwoch von 14 bis 19 Uhr. red

Info: Mehr Informationen unter mannheimer-kunstverein.de