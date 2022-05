Fotobiennale meldet 26.000 Besucher

Die soeben in sechs Ausstellungshäusern der Region zu Ende gegangene Biennale für aktuelle Fotografie haben nach Veranstalterangaben insgesamt rund 26 000 Fotointeressierte besucht. Die von der Niederländerin Iris Sikking kuratierte Schau vereinigte unter dem Titel „From Where I Stand“ Positionen von rund 40 internationalen Kunstschaffenden und Kollektiven, die an der Schnittstelle von Kunst, Journalismus und Aktivismus arbeiten. Reisende und Besucher der Bahnhöfe Mannheim und Heidelberg können noch bis 22. Juni die dort präsentierten fotografischen Installationen von Anna Ehrenstein (Mannheim), Eline Benjaminsen und Misha Vallejo (Heidelberg) betrachten, die ebenfalls zur Biennale zählen. Das Kuratorenteam der Fotobiennale 2024 bilden Shahidul Alam, Tanzim Wahab und Munem Wasif aus Bangladesch. Es werde dabei (erneut) um gute und schlechte Aspekte der Globalisierung gehen, hieß es. tog

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1