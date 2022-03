Flotte Elektrobeats und Sakralklänge in Bewegung umgesetzt

Mannheim. Siebenhundert Stunden Musik von weiblichen Komponistinnen hat Theaterleiter Sascha Koal für sein Projekt „Free Dance over Female Tunes“ zusammengetragen. Genug für die nächsten 50 Jahre, wie er schmunzelnd erklärt. Beim zweiten Abend des Projektes standen nun erneut Kurzchoreografien verschiedener Choreografinnen und Choreografen auf dem Programm, diesmal abstrakter als beim ersten Abend und von unterschiedlicherem Niveau, dafür mit einigen herausragenden Arbeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Noch weiter als bei der Auftaktveranstaltung reichte diesmal die Spannbreite weiblichen Musikschaffens mit Sakralwerken des Mittelalters, barocken Opernarien, Kammermusik der Romantik und elektronischer Musik.

Eine echte Entdeckung ist so etwa Josephine Langs „Herbstgefühl“. Mitte des 18. Jh. entstanden, deutet ihre hochemotionale Komposition auf die Lieder eines Richard Strauss voraus. Das sicherlich außergewöhnlichste Stück zeigte dazu Seun-gwhwan Lee. Ganz unscheinbar betritt er die Bühne und entwickelt aus der Stille heraus kleinste Bewegungen zu einer einzigartigen Choreografie. Unendlich biegsam lotet er die Grenzen der Bewegungen aus und findet zugleich eine unvermutet eindrückliche Verbindung mit der so konträren Musik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kammermusik von Emilie Meyer

Eine Zeitgenossin Langs wählte Merlin Erdeln („Harmonia - Con-cordia“) sowie Veronika Kornova-Cardizzaro und Martina Martin („Zusammenspiel“) für ihre Stücke mit den kammermusikalischen Werken von Emilie Meyer. Erwähnenswert ist auch die Kombination von Hildegard von Bingen mit Kompositionen der 1960 geborenen Jocelyn Pook, die Vladimir Staicu für seine Duett „Magda“ ausgesucht hat.

Mit Leichtigkeit und einem Au-genzwinkern setzt Katja Visschers den „In the Alley Blues“ von Lovie Austin in Szene: In ihrer Choroegrafie „Ich“ erfindet sie sich eine ganze Menge verschiedener „ichs“: Mühelos wechselt sie zwischen verführerischer Femme fatal, Showgirl, Clown und schüchternem Mädchen. Ab und zu lässt sie ihr eigentliches „Ich“ durchblitzen und zeigt, wie anstrengend diese selbstgewählten Rollen sind. Weitere spannende Beiträge liefern Sade Mamedova mit „A tribute to a woman body“ (großartig getanzt von Martina Martin) und Sarah Wünsch/Michael Bronchkowski mit „Wo(man)“.

Zu elektronischen Klängen von Mira Calix und einer barocken Konzertarie von Marianna Martines widmet sich Luches Huddleston Jr mit einer zackig getanzten Gruppenchoreografie der Frage nach dem Verhalten des Individuums in Abhängigkeit von anderen. Simultane Bewegungen werden immer wieder durch Ausbrüche der einzelnen kontrastiert und doch bleibt die Kontinuität der Gruppe gewahrt. Ein Höhepunkt des Abends.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3