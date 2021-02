  Florian Sitzmann über das neue Wunsch-Projekt Söhne Mannheims Piano

Florian Sitzmann gehört zu den dienstältesten Bandmitgliedern - jetzt leitet der Keyboarder das neue Projekt Söhne Mannheims Piano. Im Interview spricht der Popakademie-Dozent über Konzept und Perspektiven der Formation, bei der er am Flügel vier Vokalisten begleitet. Am Sonntag, 28. Februar, 18 Uhr, feiert sie bei einem Streaming-Konzert im Mannheimer Capitol Premiere.

Florian Sitzmann Der Pianist , Komponist und Produzent Florian Sitzmann wurde am 13. Mai 1965 in Karlsruhe geboren. Sein Talent fiel sehr früh auf, ab dem achten Lebensjahr erhielt er Auszeichnungen (u.a. Jugend musiziert).

und danach Anglistik in Mannheim. Seit Gründung der Live-Formation der Söhne Mannheims 1999 ist er durchgängig Keyboarder der Band.

Der erfolgreiche Produzent (u.a. für Nena") unterrichtet seit 2003 an der Popakademie. Seit 2015 führt er den Professorentitel.

Herr Sitzmann, eine Piano-Abteilung der Söhne Mannheims - ist das im Geist einer Band, die als wuchtiger Live-Act mit zwei Dutzend Musikern angefangen hat, darunter jeweils zwei Schlagzeuger, Keyboarder und Gitarristen?

Florian Sitzmann: Die Piano-Variante ist ja keine Alternative zu den Söhnen Mannheims in ihrer normalen Bandbesetzung. Die wird weiterhin im Zentrum von dem stehen, was wir vorhaben. Das ist jetzt ein Spin-Off, mitbefördert von den Notwendigkeiten in der Corona-Krise.

Also eine Art Notlösung?

Sitzmann: Nein, die Idee zu Söhne Mannheims Piano gibt es schon lange. Wie man sich vorstellen kann, ist bei den Söhnen vieles recht komplex. Alleine für die vielen Sänger - ihre Parts einzustudieren und zu arrangieren. Deswegen haben wir schon immer Proben gehabt, die nur von einem Pianisten oder Gitarristen begleitet wurden. Dabei entstand oft der Wunsch, so auch mal live aufzutreten, um stärkeren Fokus auf den Gesang legen zu können.

Jetzt sind Sie zu fünft. Wie liefen die Proben für das neue Projekt? Online per Videokonferenz wie heutzutage bei vielen Chören?

Sitzmann: Relativ wenig. Da wir beim Proben unseren Beruf ausüben, dürfen wir uns treffen - unter Einhaltung der Corona-Maßgaben natürlich. Wir brauchen also auch zu fünft einen großen Probenraum und müssen vorsichtig sein. Das Einstudieren von so einem Projekt ginge nicht, ohne dass man wirklich zusammen probt. Das ist beim Arrangieren oder Produzieren anders.

Wie wurde das Material aus dem umfangreichen Söhne-Katalog ausgewählt?

Sitzmann: Wir haben uns gar nicht so extrem gefragt, welche Songs sich für die Besetzung anbieten. Sondern wie bei einem normalen Konzert überlegt: Was sind im Moment die wichtigen Songs? Die können aus unserem bisherigen Repertoire stammen oder Material sein, das gerade entsteht. Natürlich unsere aktuellen Singles „Moral“ und Miracle“, aber auch Klassiker wie „Geh davon aus“, „Freiheit“, „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ oder „Und wenn ein Lied“. Dazu kommen neue Songs wie „Aus und vorbei“.

„Miracle“ ist ja ein rhythmisch akzentuierter Song. Vielen ist nicht bewusst, dass das Klavier nicht nur Melodie- sondern eigentlich Perkussionsinstrument ist...

Sitzmann: Richtig!

Ist es für Sie normal die Rhythmik mit zu bedienen oder eine schöne Abwechslung?

Sitzmann: Sowohl als auch. Ich habe oft Sänger allein begleitet, die normalerweise mit Band unterwegs sind. Das ist ein Steckenpferd von mir. Da muss man ständig auch rhythmischere, groovigere Nummern umsetzen können. Das macht zum Teil auch den besonderen Spaß aus, weil man sich dafür etwas überlegen muss. Bei „normalen“ Piano-Songs ist das ja relativ klar. Dazu kommt außerdem: Wenn man so starke Sänger mit gutem Rhythmusgefühl hat wie wir, braucht man nicht immer einen satten Beat unter allem, um ihn im Raum erlebbar zu machen. Man muss ihn nur gemeinsam empfinden.

Vor Weihnachten hat diese Zeitung bereits ein Konzert einer reduzierten Söhne-Formation aus der Friedenskirche gestreamt. Was ist der Unterschied?

Sitzmann: Das war Söhne Mannheims Acoustic, ein anderes neues Live-Format mit Gitarre..

Dann gibt es noch das Söhne Mannheims Jazz Department. Wird das nicht unübersichtlich?

Sitzmann (lacht): Nein, noch nicht.

Die Jazz-Abteilung hat schon ein Album veröffentlicht. Ist das auch der Plan mit dem Piano-Projekt?

Sitzmann: Da wir bereits bei den Proben so viel Spaß hatten, möchten wir das Ganze schon dokumentieren. Ich denke, es kann auf ein Album hinauslaufen.

Bei der Premiere der Piano-Formation rappt der altgediente Metaphysics, dazu kommen die mehr oder weniger neuen Sänger Dominic Sanz, Karim Amun und Giuseppe „Gastone“ Porrello. Ist diese Besetzung fix oder flexibel?

Sitzmann: Das kann variieren, je nach Setting oder Repertoire, das wir spielen wollen. So ist der Plan: Dass wir unter den Sängern den Staffelstab so weiterreichen, dass alle im Laufe dieses Jahres genügend Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Wir gehen davon aus, dass man das Konzept 2021 gut live spielen kann, weil es keine riesenhaften Bühnenkonstruktionen erfordert und auch in kleineren Locations und vor geringeren Besucherzahlen funktioniert. Da wir immer noch einen sehr starken Fokus auf unsere Band-Community haben, die bei uns existiert, möchten wir, dass möglichst viele an einem Spin-Off teilhaben können.

Die Premiere ist zwangsweise ein Digitalkonzert. Über Chancen und Zukunft des Formats denkt gerade die halbe Branche nach. Wie sehen Sie es? Ist mit einem Konzert nicht alles gesagt und das Konzept Streaming-Tournee hinfällig?

Sitzmann: Das trifft es. Es ist nicht nur so, dass die Fans sich daran gewöhnen, Unmengen an toll produzerten Streaming-Konzerten umsonst im Internet zu bekommen. Das ergibt auch ein Problem in der Refinanzierung. Das ist ja alles mit enormen Kosten verbunden. Dann ist die Frage, ob jedes Konzert so noch sein eigenes Flair hat. Fans, die uns früher auf einer kompletten Tour folgten, haben uns oft versichert, dass jeder Abend anders und ganz eigen sei - obwohl wir auf einer Tournee ja meist dasselbe Programm spielen. Ich befürchte, das leistet Streaming nicht. Weil Menschen das Konzert nicht mit vielen anderen tanzend in einem Saal verbringen, sondern in ihrem Wohnzimmer. Von daher können Digitalkonzerte eine neue Farbe im Livebereich setzen, ihn aber auf keinen Fall ersetzen. Das sagen mir auch viele Konzertgänger. Deswegen planen wir derzeit auch kleine, corona-konforme Auftritte.

Sie sind ein sehr gläubiger Mensch. Stellt sich Ihnen angesichts der Pandemie und ihrer Folgen die Theodizee-Frage - wie kann Gott so etwas Schlimmes zulassen?

Sitzmann: Die Welt hat schon so viele Krisen erlebt - und zwar die Welt der gläubigen Menschen genau so wie die der weniger gläubigen. Wenn sich daran der Glaube an Gott entscheidet, ob man an ihn glauben kann oder nicht - dann wird das generell nicht gehen. Weil die Existenz eines Gottes, ja sogar eines liebenden Gottes beziehungsweise meine Fähigkeit an ihn zu glauben, nicht davon abhängt, ob in den äußeren Zusammenhängen immer alles glatt läuft oder eben nicht.

In schweren Krisen hilft der Glaube ja auch vielen und wird sogar noch tiefer.

Sitzmann: Ja. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, dass wir in wirklich guten Verhältnissen leben und dass eigentlich alles sicher ist. Aber das ist für mich nicht so stark mit der Frage verbunden, ob ich glaube. Eher geht es darum: Wer kann Gott für mich sein in einer solchen Situation? Wenn es mir oder sogar der ganzen Welt schlecht geht. Von welcher Seite kann ich ihn sehen und wie wendet er sich mir zu. Da mache ich dann eher die interessanten Erfahrungen. Und stelle fest, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob ich einen Glauben an Gott habe oder nicht.

Können Sie solch eine Erfahrung beschreiben?

Sitzmann: Das ist sehr persönlich, das darf man nicht mit technischen Dingen verwechseln. Ich habe schon bevor es mit der Pandemie losging, so eine Art Prophetie bekommen: Dass jetzt eine unangenehme Zeit kommt, aber auch eine der Bewahrung. Und das ist das, was ich seitdem erlebe: Sei es in meinem familiären Umfeld oder sogar beruflich. Viele schwierige, gefährliche Situationen sind wieder ins Lot gekommen, bei denen ich nicht wusste, wie das eigentlich ging. Das beweist noch lange nicht, dass es Gott gibt. Aber in meinem Glauben erlebe ich ihn darin sehr stark. Und wenn der Kontakt nach außen eingeschränkt ist, erlebe ich, dass der Kontakt nach innen stärker werden kann.