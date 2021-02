  Flatterhafte Trend-Tiere

Lange Zeit wurden sie von den meisten Menschen nur posthum geschätzt: als Suppen- oder Ofenhuhn. Doch das hat sich massiv geändert: Hühner sind unversehens „in“. Angesagt als trendige Haustiere. Hierzulande ist „Tagesthemen“-Sprecherin Judith Rakers zur wohl populärsten Hühnerhalterin geworden. Auf ihrem Instagram-Account postet sie fast täglich Fotos und Filme von ihren Lieblingen. Und mit anderen Gleichgesinnten macht sie eifrig Werbung für die Flattertiere. Dass Barbara Schöneberger zu deren Fans zählt, mag nicht unbedingt verwundern, ist ihr temperamentvoller Redefluss doch gar nicht so weit entfernt vom fröhlichen Gegacker mancher Hennen. Dass aber auch Maria Furtwängler sich als Hühnerfreundin outet, war nicht unbedingt zu erwarten; man kann sich die aparte „Tatort“-Kommissarin nicht recht bei rustikalen Tätigkeiten wie dem Ausmisten eines Stalls vorstellen.

Davor schrecken aber auch internationale Stars nicht zurück. Hollywoodstar Jennifer Aniston hielt zeitweise 17 gackernde Gesellinnen, ihre Kollegin Reese Witherspoon hat gar 20 Hühner, die sie an ihre Südstaaten-Herkunft erinnern. Und Model Gisele Bündchen freut sich darüber, dass ihre gefiederten Freunde jede Menge Biomüll vertilgen – weswegen übrigens die elsässische Stadt Colmar seit 2015 Hühner an ihre Bürger verschenkt, sozusagen als tierische Mitarbeiterinnen in der Müllentsorgung.

Wer selbst Hühner hält, weiß außerdem, dass die Federtiere stets nicht nur für wenig Bio-Müll und viel Mist, sondern auch für jede Menge gute Laune sorgen. Und jeder Federvieh-Besitzer wird bestätigen, dass Hühner eine ausgeprägte Persönlichkeit besitzen: Es gibt freche, schüchterne, vorlaute, argwöhnische und introvertierte. Hühner sind einfach viel zu lebhaft und zu freundlich, um im Kochtopf zu landen. Georg Spindler