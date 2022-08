Finale bei „Musik im Park“ mit Max Giesinger, Kool & The Gang und Wincent Weiss

Schwetzingen. Mit zwei jungen Erfolgsmusikern und einer US-amerikanischen Kultband geht es auf die Zielgerade des Musik-im-Park-Festivals im Schwetzinger Schlossgarten. Konzertrunde eins läutet Pop-Sänger und Songschreiber Max Giesinger am Donnerstag, 4. August, 19.30 Uhr, ein (ab 45,90 Euro). Mit Kool & The Gang tritt am Freitag, 5. August, 19.30 Uhr, lebendige Musikgeschichte auf die Open-Air-Bühne. Wenn die Formation um Bassist Robert „Kool“ Bell und Mitgründer George Brown am Keyboard Hits wie „Celebration“ oder „Get Down On It“ anstimmt, dürfte im Schlosspark das goldene Disco-Zeitalter wiederauferstehen. Tickets gibt es ab 49,90 Euro. Zum Schluss spielt Deutschpop-Star Wincent Weiss am Samstag, 6. August, 19.30 Uhr. Karten kosten ab 53,40 Euro.

