Filmtheater im Freien

Wie im vergangenen Sommer plant das Mannheimer kommunale Kino Cinema Quadrat auch in diesem Jahr ein Sommerkino-Open Air auf der Dachterrasse im dritten Stock des K1-Gebäudes, wo es auch selbst seinen Sitz hat. Das hat das Kino jetzt bestätigt. Nach der Corona-Verordnung sind Open-Air-Veranstaltungen möglich, wenn die Sieben–Tage-Inzidenz unter 100 bleibt. Wie das Cinema Quadrat weiter mitteilt, ist die Eröffnung des Sommerkino-Open Air für 4. Juni, vorgesehen.

AdUnit urban-intext1

Zunächst sind Vorführungen an Freitagen und Samstagen geplant, ab dem 24. Juni soll als zusätzlicher Spieltag der Donnerstag hinzukommen. Das Kino verspricht eine bunte Mischung aus Filmklassikern und aktuellem Kino. Bis zum 4. September werde das Cinema Quadrat dann, so das Versprechen und falls das Wetter mitspielt, „in herrlicher Atmosphäre“ Kino unter freiem Himmel bieten. Das Programm will man in Kürze bekanntgeben. tog