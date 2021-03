Am Donnerstag, 18. März, veranstaltet das Mannheimer Cinema Quadrat um 19.30 Uhr den nächsten virtuellen Filmstammtisch über die Konferenzplattform Zoom. Laut Kino geht es um „Radikalisierung und ihre Folgen“. Das Filmgespräch dreht sich um die Frage, wie Einzelne und die Gesellschaft mit Selbstmordanschlägen, Glaubenskriegern und Traumabewältigung umgehen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich. Zur Vorbereitung regen die Moderatoren Sichtungen in der Arte-Mediathek an: Empfohlen wird der Spielfilm „Für meinen Glauben“ sowie die Serie „In Therapie“, die in die Praxis eines Therapeuten in der Zeit nach den Pariser Terroranschlägen von 2015 blickt. Teilnehmer sollten wenigstens Teile der Serie sehen. Anmeldung und Link: cinema-quadrat.de tog