Filmfrühling zieht Bilanz

Das Freiluftfilmfestival „Filmfrühling“ in Limburgerhof und Bobenheim-Roxheim ist zu Ende. Laut Veranstalterangaben verzeichneten die Filmreihen insgesamt 15 000 Besucherinnen und Besucher. 14 neue Spielfilme aus Deutschland, Frankreich, Palästina, Indien, Ungarn und Großbritannien wurden in zwei Freiluftkinos zuerst im Stadtpark von Limburgerhof und dann am Altrhein von Bobenheim-Roxheim präsentiert. Das Publikum habe das Programm gelobt und wünsche sich eine Fortsetzung im kommenden Jahr, hieß es. Der Filmfrühling habe nicht nur Gäste aus den jeweiligen Orten und der näheren Region begrüßen können, sondern aus der gesamten Vorderpfalz bis nach Landau. tog

