Filmfrühling geht weiter

Nach der erfolgreichen Premiere der Freiluftkino-Veranstaltung „Filmfrühling“ im Juni vergangenen Jahres in der Rehhütte in Limburgerhof planen die Verantwortlichen eine Neuauflage in diesem Frühjahr. Nun soll sie außer in Limburgerhof auch in Bobenheim-Roxheim stattfinden, wie die Veranstalter, das Team des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films, am Mittwoch mitteilten. Michael Kötz, der den „Filmfrühling“ zusammen mit seiner Frau Daniela Kötz verantwortet, erläutert in der Mitteilung an die Presse: „Wir wollen trotz Krieg und Pandemie ein Zeichen der Lebensfreude setzen und wieder vorsichtig mit anderen Menschen zusammenkommen – an der frischen Luft des Frühlings, mit ausgewählten neuen deutschen und internationalen Filmwerken auf einer riesigen Leinwand.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der LED-Screen präsentiere schon bei Tageslicht großartige Bilder. Die Filme seien zugleich sinnlich und klug und kämen den Menschen auch seelisch nahe, verspricht Kötz weiter. Im Stadtpark in Limburgerhof soll die Filmreihe von 22. April bis 8. Mai über die Leinwand gehen, im Park am Altrhein in Bobenheim-Roxheim von 13. bis 29. Mai. Das Programmheft werde am 30. März veröffentlicht. Der Ticketverkauf beginne am 4. April im Internet unter: www.filmfruehling.de. Unterstützt wird der „Doppel-Filmfrühling“ vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz, vom Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner, von der Sparkasse Vorderpfalz, der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, den Bürgermeistern und Stadträten der Gemeinden Limburgerhof und Bobenheim-Roxheim sowie den Unternehmen BASF SE und Berkel AHK. tog