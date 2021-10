Filmfestival präsentiert mehr als 90 Filme

Mannheim. Ein üppiges Programm bietet das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg aus Anlass seines Jubiläums im November an. Die 70. Festivalausgabe, die am 11. November offiziell im Mannheimer Kino Cinemaxx eröffnet wird, umfasst mehr als 90 Filme aus 53 Ländern. Das hat das traditionsreiche Festival am Montag mitgeteilt. Neben den Hauptreihen "On the Rise" (Wettbewerb) und "Pushing the Boundaries" gibt es dieses Jahr zwei Retrospektiven, zwei neue Preise, die an die Regisseure Andrea Arnold und Guillaume Nicloux verliehen werden, sowie zwei weitere Sektionen, die unter dem Titel "Festival Spotlight" beziehungsweise "Film Experience" stehen. Der Vorverkauf beginnt online am 26. Oktober unter iffmh.de

