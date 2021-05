Filmfestival plant "Filmfrühling" als Open Air in Limburgerhof

Ludwigshafen. Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen will ab Mitte Juni mit einem Open-Air-Kino auf dem Gutshof Rehhütte der BASF in Limburgerhof ein neues Angebot präsentieren. Der „Filmfrühling“ vom 18. Juni bis 4. Juli soll ein „Zeichen der Lebensfreude“ setzen und eine Pandemie-gerechte Form von Kino ermöglichen, teilte das Festival mit. Man wolle auch beweisen, „wie wichtig es ist, Filmkunst gemeinsam in einem Kino, zusammen mit einer großen Zahl fremder Menschen zu erleben“. Das Programm für den Filmfrühling will das Festival am 4. Juni veröffentlichen.

Noch ist unklar, ob das Filmfestival Ende August auf der Parkinsel stattfinden kann. Das Festival lockt jährlich mehr als 100 000 Besucher und zahlreiche deutsche Kinostars nach Ludwigshafen.