Festwoche mit Klassik, Jazz und Pop

Begonnen hat alles mit einem Sinfoniekonzert vor mehr als 100 Jahren. Das damalige Pfalzorchester, die heutige Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, trat 1921 im BASF-Feierabendhaus auf – der Beginn des Kulturengagements der BASF. Dieses Jubiläum wird nun mit einer Festwoche, die ursprünglich für November 2021 geplant war, von Montag, 23. Mai, bis Montag, 30. Mai, gefeiert – mit Klassik, Soul, Jazz, Pop und einer Lecture-Performance-Revue.

Einer der Höhepunkte: das Festkonzert der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Sonntag, 29. Mai, 18 Uhr, unter der Leitung von Miguel Pérez Iñesta. Der Konzertregisseur Iñigo Giner Miranda hat sich nicht nur von der Geschichte der BASF inspirieren lassen, sondern auch eine musikalische Dramaturgie entworfen, die eine Idee davon vermittelt, wie das Konzert der Zukunft aussehen könnte.

Joy Denalane im Feierabendhaus

Am Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, erörtert Armin Chodzinski, Artist in Residence der BASF in der Jubiläumssaison, bei einer Lecture-Performance-Revue zusammen mit den #drccallstars den Begriff „Feierabend“: eine Bühnenshow mit Musik, Tanz und Erkenntnis. „Let yourself be loved“: Unter diesem Motto tritt Joy Denalane am Montag, 23. Mai, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus auf. Die Jazzrausch Bigband präsentiert im Kulturzentrum dasHaus am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, ihr neuestes Programm. Den Abschluss der Festwoche begeht die Fire Evening House Band. Am Montag, 30. Mai, 19 Uhr, erobern sich Mitarbeitende der BASF die Bühne des Feierabendhauses zurück – von der Band musikalisch begleitet, gibt es dann Stand-up-Comedy, Poetry Slam und Gesangseinlagen. red

Info: Programm und Karten unter basf.com

