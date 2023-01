Festival Imaginale kehrt mit Figuren und Objekten zurück

Nach einer Corona-Pause ist es endlich wieder soweit: Vom 2. bis 12. Februar 2023 präsentiert die Imaginale in Stuttgart, Mannheim, Heilbronn, Eppingen, Schorndorf und Ludwigsburg wieder internationales Figurentheater im Grenzbereich zu Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst. Das Festival wird am 2. Februar um 20 Uhr in der Alten Feuerwache mit der Deutschland-Premiere des Stückes „Oder doch?“ vom Duo „Raum 305“ alias Moritz Haase und Jarnoth eröffnet. Christian Handrich ist als neuer Geschäftsführer der Alten Feuerwache Mannheim zuversichtlich: „Die Imaginale ist eines der faszinierendsten Programme der Alten Feuerwache. Uns erwarten spannend-galaktische bis düster-ekstatische Veranstaltungen beeindruckender Künstler*innen aus ganz verschiedenen Ländern.“

König Ubu kommt mit figürlichen Helfern zur Imaginale. © Trenter Stuffed Pupet

Internationale Beteiligung

Die Imaginale findet seit 2008 in insgesamt sechs Baden-Württembergischen Städten statt und gehört zu den größten deutschen Festivals im Bereich Figuren- und Objekttheater. Im Rahmen ihrer achten Ausgabe präsentiert das Festival heuer renommierte und aufstrebende Ensembles aus Deutschland, Frankreich, Norwegen, Spanien, Israel, Dänemark, Belgien, El Salvador, Großbritannien, der Schweiz, Slowenien, Litauen, Niederlanden und Österreich.

Nachdem das Festival 2022 aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt werden musste, konnte das Programm von den Veranstaltern (FITZ Stuttgart, Junges NTM und Alte Feuerwache Mannheim) erfolgreich ins neue Jahr verschoben werden. Auf Mannheimer Publikum wartet ein vielseitiges Angebot für Kinder und Erwachsene von insgesamt 13 Ensembles, die an 24 Terminen in den Räumlichkeiten der Alten Feuerwache und des Jungen Nationaltheaters ihre Produktionen zeigen. „Ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir für unser junges Publikum das bisher internationalste Programm zusammengestellt haben“, freut sich Ulrike Stöck, die Intendantin des Jungen Nationaltheaters.