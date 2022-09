Festakt und Lesung

Die Autorin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mithu M. Sanyal und die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Hanna Engelmeier werden am Donnerstag, 15. September, im Ernst-Bloch-Zentrum ausgezeichnet. Die Verleihung des Ernst-Bloch-Preises 2021 war im vergangenen Jahr pandemiebedingt verschoben worden. Den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis erhält Mithu M. Sanyal, der mit 2500 Euro dotierte Ernst-Bloch-Förderpreis geht an Hanna Engelmeier. Der Festakt wird live auf OK-TV sowie über den YouTube-Kanal des Ernst-Bloch-Zentrums übertragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Preisträgerinnen sind dann am Freitag, 16. September, 18 Uhr, bei einer öffentlichen Lesung mit Gespräch erneut im Ernst-Bloch-Zentrum zu Gast. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung – per E-Mail an anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202 – wird aufgrund begrenzter Plätze empfohlen.

Der Ernst-Bloch-Preis wird im Andenken an den Philosophen und Ludwigshafener Ehrenbürger Ernst Bloch seit 1985 im drei-jährigen Turnus von der Stadt Ludwigshafen vergeben. ble