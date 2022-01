Fauré Quartett in den REM zu Gast - Anmeldung notwendig

Mannheim. Das Fauré Quartett mit Erika Geldsetzer (Violine), Sascha Frömbling (Viola), Konstantin Heidrich (Violoncello) und Dirk Mommertz (Klavier) ist am Mittwoch, 19. Januar, 20 Uhr, im Museum Weltkulturen der Mannheimer Reiss-Engelhorn- Museen (rem) zu Gast. Gespielt wird dort das Klavierquartett Nr. 1 c-Moll, op. 15 des französischen Komponisten Gabriel Fauré sowie Antonin Dvoráks Klavierquartett Es-Dur, op. 87. Erwerb der Karten zu 30 Euro (ermäßigt 25 Euro) sowie die notwendige Anmeldung erfolgen per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1