Weil die menschliche Sprache ja in der Tat etwas recht Besonders ist – und weil der Mensch sich ohnedies für ziemlich besonders und einzigartig hält, deshalb faszinieren (oder irritieren) ihn alle möglichen Berichte über kommunikative Tiere. Umso erstaunlicher, wenn diese sprechen wie er, dieselben Worte wählen, was bekanntlich meistens eine reine Imitation ist – oder am Ende gar

...