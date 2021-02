Eben noch haben sie im grauen Meer gespielt. Wie immer hat Aljona herumgealbert und Sofija ihre kleine Schwester mehrmals ermahnt. Als sie zurückgehen, treffen sie einen Mann, der sie bittet, ihm zu helfen, er habe sich den Fuß verknackst. Seitdem sind sie verschwunden.

Bis zum ersten Schneefall durchkämmen Polizei und Freiwillige unermüdlich die Stadt Petropawlowsk und die Umgebung, überall hängen Plakate. Erst heißt es, sie seien entführt worden, dann wird ein Unfall angenommen, ihre Leichen im Meer vermutet. Das Verschwinden ist und bleibt das Stadtgespräch.

Auch Lilja ist verschwunden, drei Jahre vorher. Aber sie war 18 Jahre alt, und die Polizei meinte, sie habe sich davongemacht und lebe jetzt in Moskau oder St. Petersburg. Und es gibt noch einen Unterschied: Sofija und Aljona sind weiß, Lilja eine Indigene, eine Ewenin. Und während Marina, die Mutter der beiden Mädchen, im Fernsehen interviewt wird und die Suche monatelang weitergeführt, wird Liljas Mutter Alla Innokentewna nicht ernstgenommen.

In 12 Kapiteln, nach den verstreichenden Monaten seit dem Verschwinden benannt, führt die US-amerikanische Autorin Julia Phillips uns in ihrem Debütroman immer wieder neue Personen vor, die in Petropawlowsk, Esso oder Palana auf der Halbinsel Kamtschatka wohnen. Sie alle haben irgendwie mit den drei Mädchen zu tun: Der Kreis schließt sich immer mehr, die Verbindungen kreuzen, verketten und verknäulen sich. Da ist die Zeugin Oksana, deren Hund wegläuft, und ihre Freundin Katja, Grenzkontrolleurin, die ihr bei der Suche nach ihm hilft. Da ist der Polizeiinspektor Kolja, dessen Frau Soja sexuelle Fantasien mit den Fremdarbeitern im Viertel hat. Liljas Cousine Rewmira, die ihre beiden Männer durch Unfälle verliert. Und das ewenische Neujahrsfest, das Alla leitet, bei dem eine entscheidende Spur doch noch gefunden wird, durch Zufall.

Phillips’ Roman handelt vom Misstrauen, von den sozialen Unterschieden, vom Fremdenhass und den Sehnsüchten nach früher, nach dem Sowjetreich, „als alles besser war“. Es erzählt von Todesfällen, von der inneren Einsamkeit und der oft missachtenden Behandlung der Frauen, seien sie Russinnen oder Eweninnen. Und vom harten Leben der Korjaken, Itelmenen und Tschuktschen, von ihrer Entwurzelung und der rassistischen Behandlung durch die Obrigkeit. Einige der Ewenen begleiten noch die Rentierherden im Norden, andere versuchen sich anzupassen, gelten aber immer als Fremde. Detailliert und grandios komponiert erzählt Phillips diese verschlungenen Geschichten und komplizierten Charaktere, die sie schnell auf den Punkt bringt: Nur nach wenigen Zeilen wird das Leben ihrer Protagonisten mit all seinen Problemen lebendig, die sozialen Missstände liegen wie dreckiger Schnee über den Frauen, die kaum Möglichkeiten zu haben scheinen, aus ihrer Misere herauszukommen.