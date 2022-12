Ethiksteuer für alle?

Der Comedian Bernhard Hoëcker spricht sich für die Einführung einer Ethiksteuer aus. Dabei würde „jeder eine Art Kirchensteuer zahlen, aber nicht für die Kirche an sich, sondern an eine Organisation, die sich um die ethische, moralische und soziale Gestaltung der Gesellschaft kümmert“, sagte Hoëcker der „Bild am Sonntag“. Er selbst sei aus der katholischen Kirche ausgetreten, lasse sich aber jedes Jahr von seinem Steuerberater ausrechnen, wie viel Kirchensteuer er bezahlt hätte. Dieses Geld verteile er dann an verschiedene Einrichtungen. Hoëcker war als Kind Messdiener, bezeichnet sich aber inzwischen als Atheist. Auf die katholische Kirche blickt der 52-Jährige kritisch. Diese gebe sich „wirklich Mühe“, möglichst unattraktiv zu sein. epd

