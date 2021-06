Was für eine Offenheit: So der Eindruck beim Blick auf das Programm des diesjährigen Enjoy-Jazz-Festivals, das jetzt bekanntgegeben wurde. Elektronik und Akustik, Fusion und Free Jazz, weibliche und männliche Musiker, ethnische Traditionen und Lust am Experiment - all das prägt die zwei Dutzend Konzerte, für die es nun Karten gibt, wegen Corona aber nur in reduzierter Zahl.

Festivalchef

...