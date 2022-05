Es gibt immer einen Grund zum Singen

Das Wesen der Liebe ergründen, war dereinst ein höchst „minnigliches“ Unterfangen. Er kam nicht ran, an die Auserwählte, der Sänger sollte und durfte es nicht. Die Unerreichbarkeit der singend Angebeteten ist sozusagen wesensbestimmend für den Minnesang. Auch für Dantes Umgang mit seiner geliebten Beatrice war es so. Der Dichter und Schöpfer der italienischen Literatursprache war im 13. Jahrhundert noch Teil der italienischen und provenzalischen Minne, die dann als Kulturexport an die mittelalterlichen Höfe jenseits der Alpen schwappte. Warum eingangs dieser Exkurs? Weil es vielleicht verständlich macht, warum gewisse Unterfangen wagemutig sind. „Das neue Leben – where do we go from here – frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf und Britney Spears“ ist freundlich formuliert eine gut gemeinte Dante-Überschreibung, wenn auch eine für sich doch recht poetische. Singen, zärtliche Gesten und auch ein paar Witze machen, das ist die Stärke des Ensembles aus William Cooper, Viviane De Muynck, Anna Drexler, Damian Rebgetz und Anne Rietmeijer. Zusammengeführt hat es Christopher Rüping für das Schauspielhaus Bochum, von wo es nun nach Berlin reiste – als Teil der Zehnerauswahl der „bemerkenswerten“ Inszenierungen. Schon beim Heidelberger Stückemarkt konnte man den wunderbaren Schauspielern beim Singspielen zusehen. Doch auch in Berlin, wo der Applaus und die Konkurrenz groß sind, zeigt sich nochmals, dass Minne und Musical eben nicht dasselbe sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Immer eine Spur härter

In die Auswahl, keine Seltenheit, haben es natürlich auch wieder Berliner Bühnen geschafft, diesmal auch das Maxim Gorki Theater unter Intendantin Shermin Langhoff. Hier ist die Sache von Anfang an klar: „Slippery Slope – almost a Musical“ heißt die englischsprachige Gemeinschaftsproduktion von Yael Ronen (Regie), Shlomi Shaban (Komposition und Musik), Riah May Knight und Itay Reicher. Der Trend geht also auch hier zum Musik-Kollektiv. Ohne Ironie geht es hier nicht. Das Maxim Gorki Theater, schrille Spaßbude, Labor und Vorreiter diverser Gleichstellungs- und theatralischer Integrations- und Inklusionsbemühungen – und doch auch selbst betroffen vom Sturm der übergriffigen „-ismen“ –, suchte sich ein passendes Thema: Der abgehalfterter Ethno-Musiker Gustav feiert nach einem „Cancelculture-Skandal“ sein Comeback. Er war aus gutem Grund weg vom Fenster: kulturelle Aneignung, Missbrauch, Manipulation, Gewalt, Einschüchterung, Rassismus, Sexismus... – sein Sündenregister ist lang. Überraschend in der Musiktheaterproduktion (mit preisverdächtiger Videoarbeit von Stefano di Buduo) ist der vielschichtige Umgang damit. Die Übergriffe des singenden Patriarchen sind vorbei – hier geht es um Nachdreher, Aufarbeitung und persönliche Profite. Wie unbestechlich, selbstlos, manipulativ oder machtlos sind die Redakteurin, ihre feministische Verlegerin, der Täter, das einstige Opfer, der zu Hilfe gerufene PR-Stratege? Der lautstarke Abend kann einem 100 Minuten lang gehörig auf die Gehörnerven gehen. Die richtigen Fragen stellt er trotzdem, auch wenn man sie lieber gesungen stellen will...