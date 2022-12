Es geht los: Das Kulturrätsel mit Persönlichkeiten aus Mannheim und Region

Liebe Leserinnen, liebe Leser, einige von Ihnen mögen sich bereits auf das traditionelle Kulturrätsel in der Adventszeit freuen. In diesem Jahr begleitet Sie in deren zweiter Hälfte die Suche nach Schauspielerinnen und Schauspielern aus Mannheim und der Region. Sie kennen die Personen aus dem Theater, von der Kinoleinwand oder aber vom Bildschirm zu Hause – allerdings treten sie dort nicht unter den gesuchten Namen auf. Es lohnt sich für unser Rätsel also, auch den Abspann der Filme und Serien zu lesen und nicht vorzuspulen, sowie die Programmhefte im Theater genau zu studieren.

So nehmen Sie teil Schauspielerinnen und Schauspieler aus Mannheim und der Region: Rätselverlauf: Ab Samstag, 10. Dezember, veröffentlichen wir elf Rätsel-Teile. Jede Folge hat eine Nummer, die Antwort auf die jeweiligen Rästelteile kommt in die Kästchen mit der entsprechenden Ziffer (siehe Teilnahme-Coupon; PDF, 56 KB - hier klicken!). Aus den einzelnen Buchstaben ergibt sich ein Lösungswort. Teilnahme: Schicken Sie den ausgefüllten Coupon bis 7. Januar 2023 per Post an MANNHEIMER MORGEN, Kulturredaktion, Stichwort „Kulturrätsel“ Dudenstr. 12–26, 68167 Mannheim oder das Online-Teilnahme-Formular ausfüllen und absenden. Zu den Teilnahmebedingungen

Aber keine Angst: Sie müssen jetzt nicht alle Filme und Serien mit Persönlichkeiten aus der Region erneut schauen oder Spielpläne der letzten 100 Jahre durchforsten, um die Antworten auf unsere Rätsel zu finden. Es lohnt sich – wie immer – ein aufmerksamer Leser oder eine aufmerksame Leserin dieser Zeitung zu sein. Selbstverständlich haben wir über die Gesuchten – teilweise erst kürzlich – auch berichtet.

Persönlichkeiten aus der Region

Sie sind gut vorbereitet oder schrecken nicht vor der Herausforderung zurück? Alles Nötige zur Teilnahme finden Sie weiter unten auf dieser Seite. Zum einen die Infobox, in der der Ablauf des Rätsels erklärt wird, und zum anderen den Coupon, den Sie mit der richtigen Lösung an die darauf stehende Adresse schicken müssen, um eine Chance auf die Gewinne zu haben. Alternativ finden Sie alle nötigen Informationen und die Möglichkeit teilzunehmen auch online – für den Fall, dass Sie etwa das E-Paper lesen.

Nun also zu den bereits angekündigten möglichen Gewinnen. Auch was sie betrifft, findet das Rätseln noch kein Ende, denn: Wir können aufgrund der aktuellen Lage noch nicht sagen, was es tatsächlich zu gewinnen gibt. Was aber sicher ist: Es werden wieder fünf Preise unter allen richtigen Einsendungen des Lösungswortes verlost. Über die Gewinne setzen wir Sie natürlich schnellstmöglich in Kenntnis. Lassen Sie sich also durch das Unwissen nicht den Rätselspaß verderben – schließlich ist bekanntlich der Weg schon das Ziel und nicht der Preis.

Zu guter Letzt bleibt stets der Hinweis zur Schwierigkeit der Rätselfolgen. Manche mögen leichtfallen, manche schwer. Als (hoffentlich) letztes Mittel steht Ihnen natürlich stets das Internet zur Verfügung, mit dem Sie am Ende alle gesuchten Personen finden dürften. Sei es, weil Sie trotz aufmerksamen Lesens dieser Zeitung noch nicht von der Schauspielerin oder dem Schauspieler gehört haben oder Ihnen der Name schlicht entfallen ist, weil ein Film oder ein Theaterstück mit der gesuchten Person nicht in Ihr bevorzugtes Genre zur Unterhaltung passt. Vielleicht entdecken Sie aber auch eine neue Lieblingsdarstellerin oder entdecken einen alten Lieblingsdarsteller wieder, während Sie hier rätseln. Damit also viel Spaß bei der Suche nach den Antworten und vor allem: Viel Glück!

Das wünschen Ihre Kulturredaktion und Julius Paul Prior