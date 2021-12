Es geht los: ab heute zehn Quizfolgen rund ums Thema Literatur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

da Sie schon mal da sind und gerade lesen, sollten sie auch weiterlesen, denn Lesende haben bei unserem längst Tradition gewordenen Kulturrätsel zur Weihnachtszeit die größten Chancen. Was wir diesmal suchen, steckt in Büchern und auf Bühnen und fristet dort interessante Existenzen, es sind Figuren, manche weniger verrückt, manche mehr – ganz im Sinne von Friedrich Nietzsches allzumenschlicher Notiz, nach der es vielleicht eine Art literarische Panik gibt: „Die Angst, man möchte ihren Figuren nicht glauben, daß sie leben, kann Künstler des absinkenden Geschmacks verführen, diese so zu bilden, daß sie sich wie toll benehmen.“

Große Bandbreite

Ob es nun Figuren von Schöpfern des „absinkenden Geschmacks“ sind, die wir in den kommenden Tagen mit Ihnen suchen – es liegt in Zeiten übersteigerter Individualität und Subjektivität sehr im Auge des Betrachters. Garantieren können wir nur, dass die Bandbreite groß und einer wie Goethe, jedenfalls unserer Meinung nach, kein Dichter absinkenden Geschmacks ist. Zudem: Alles hat irgendwie mit unserer erweiterten Region zu tun. Ganz grob jedenfalls.

Machen Sie mit? In unserer Printausgabe finden Sie auf dieser Seite unten den ersten Teil des literarischen Rätsels sowie den Coupon, den Sie am besten direkt ausschneiden, um dort die Ergebnisse der kommenden Tage einzutragen. In der blauen Box wird auch konkret erklärt, wie das Rätsel funktioniert. Auf der Webseite dieser Redaktion finden Sie natürlich ebenso alles und können dort auch direkt teilnehmen.

Mit den Preisen tun wir uns pandemiebedingt etwas schwer. Wir wollen gern als ersten Preis ein exklusives Abendessen mit einem der (freilich noch lebenden) Autorinnen oder Autoren anbieten, deren und dessen literarische Figur wir suchen. Als zweiter Preis schwebt uns ein Abend in der Mannheimer Buchhandlung Bender nach Ladenschluss vor – mit Sekt, Knabbereien und einem Büchergutschein über 150 Euro. Die Trostpreise (Platz 3-5) bestehen dann aus jeweils einem handsignierten aktuellen Buch eines Schriftstellers/einer Schriftstellerin, die als Schöpfer der Figur Teil des Rätsels sind.

In Zeiten mannigfaltiger Recherchemöglichkeiten für alle gestaltet sich das Abwägen der Schwierigkeit als Schwierigkeit. Wenn Sie also gar nicht klar kommen, werden Sie sicher um Hilfe rufen – und das omnipotente Netz wird Sie erhören. Viel Glück!

Das wünschen Ihre Kulturredaktion und Stefan M. Dettlinger