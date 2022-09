Erstmals zwei Frauen ausgezeichnet

Im Roman „Identitti“ verknüpft die Autorin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mithu M. Sanyal akademische Diskurse mit individuellen Lebensgeschichten zu einem Hybrid aus Campus-, Bildungsroman und postmoderner Collage, Dabei stellt sie Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Im Buch „Trost. Vier Übungen“ fügt die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Hanna Engelmeier spirituelle und säkulare Texte zusammen, um aufzuzeigen, dass man durch Lesen Trost erfahren kann.

Diese Autorinnen – übrigens zum ersten Mal zwei Frauen – bekamen nun den renommierten Ernst-Bloch-Preis 2021 verliehen. Das entschied die Stadt Ludwigshafen im vergangenen Herbst auf Vorschlag der Jury. Pandemiebedingt wurde der Festakt auf 2022 verlegt. Bei Sanyal würdigten die Preisrichter die Souveränität, mit der sie sich in aktuelle Debatten wirft, Phänomene wie Identität, Sexualität und Rassismus auslotet und etablierte kulturelle Muster hinterfragt. Bei Engelmeier lobten sie die Art, wie sie literarische Genres wie Autofiktion und Memoiren aufnehme und daraus etwas Neues gestalte.

Neue Preisträgerinnen: Mithu M. Sanyal und Hanna Engelmeier. © Thomas Tröster

Bevor Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck die Urkunden in Gegenwart der lokalen Politik- und Kulturprominenz, der Buchhandels-, Verlags- und Juryvertreter sowie vieler Literaturfreunde übergab, hielt Ernst Osterkamp, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, die Laudatio auf die Hauptpreisträgerin Merkur-Herausgeber Ekkehard Knörer auf die Förderpreisträgerin. Grußworte sprach Immacolata Amodeo, die Leiterin des Blochzentrums; Anne Monika Sommer-Bloch, Schwiegertochter von Ernst Bloch, umrahmte den Abend musikalisch an der Violine.

„Hohe Anerkennung“

„Warum den Ernst-Bloch-Preis?“, fragte Professor Osterkamp in seiner Laudatio. Er kann sich nicht entsinnen, dass ihm in Mithu Sanyals Roman das Wort Hoffnung begegnet wäre. Das ändert aber nichts daran, dass ihr Buch fundamentale Aufklärungsarbeit leistet, die ohne die Hoffnung, dass partielle Fortschritte, Veränderungen möglich sind, sinnlos wäre. Die Überlegungen der Autorin hätten Ernst Bloch laut Osterkamp gefallen, vor allem aber hätte er von ihnen lernen können. Denn insbesondere das letzte Kapitel seines Buchs „Das Prinzip Hoffnung“ sei sehr männerbezogen.

In einer Reihe mit Persönlichkeiten wie Carolin Emcke, David Kermani oder Axel Honneth zu stehen, das ist für Sanyal eine hohe Anerkennung. „Und eine solche Auszeichnung“, sagte sie in ihrer Preisrede „ist in diesem Land die messbare Anerkennung für geistige Arbeit“. In den Mittelpunkt ihrer Rede stellte sie die „Liebe“ als politische Dimension. Denn „das Erste, was man Menschen beibringt, die man kolonialisieren, unterdrücken, anderweitig diskriminieren möchte, ist, dass sie nicht zu den liebenswerten Subjekten gehören“. Und mit Liebe meint Sanyal Aufmerksamkeit, Respekt, Interesse. „Um Utopie denken zu können, brauchen wir Liebe, und hier schließt sich der Kreis zu Bloch und seinem wunderbaren Begriff der konkreten Utopie als Korrektiv für die Gegenwart“, so die Hauptpreisträgerin Sanyal.