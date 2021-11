Erstmals eine Bond-Autorin

Die britische Schriftstellerin Kim Sherwood schreibt als erste Frau neue Romane über den fiktiven Geheimagenten James Bond. Das teilte die Londonerin jetzt mit. Im Auftrag der Ian Fleming Publications, die sich seit dem Tod von Bond-Erfinder Fleming um dessen literarisches Erbe kümmern, arbeitet sie an einer Trilogie um den Agenten 007. Das erste Buch soll im September 2022 erscheinen. „Damit wird ein Traum wahr“, twitterte Sherwood, die 2019 als „Young Writer of the Year“ ausgezeichnet wurde.

Der Agent wird vermisst

Den ersten James-Bond-Roman „Casino Royale“ hatte Ian Fleming 1953 veröffentlicht. Aus seiner Feder folgten elf weitere Romane und mehrere Kurzgeschichten über den Agenten, dessen Abenteuer seit den 60er Jahren auch im Kino erfolgreich sind. Nach Flemings Tod 1964 wurden mehrere Autoren beauftragt, neue 007-Bücher zu schreiben.

In den neuen Geschichten von Sherwood, die in der Gegenwart spielen, wird Bond zumindest am Anfang nicht im Mittelpunkt stehen. „James Bond wird vermisst, ist vermutlich gefangen genommen oder getötet worden“, hieß es in einer Kurzbeschreibung des Verlags Harper Collins. Nun müsse eine neue Generation von Agenten eine globale Bedrohung bekämpfen. dpa