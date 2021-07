Das wohl schönste Haus, in dem er je gesungen habe, sei die Oper in Prag gewesen, sagt der Bariton Joachim Goltz. Und das größte Haus? Die Dresdner Semperoper und natürlich das Nationaltheater in Monnem – bei diesem Wort verfällt Goltz unwillkürlich in das gewohnte kurpfälzische Idiom. Denn Goltz, Jahrgang 1973, stammt aus Mannheim, hier sah er mit der „Zauberflöte“ seine erste Oper („ich

...