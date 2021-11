Erste Tour angekündigt

Für den Schauspieler Samuel Koch – seit seinem Unfall vor elf Jahren in der TV-Show „Wetten, dass..?“ vom Hals abwärts gelähmt – scheint nichts unmöglich. Er hatte Gastrollen in der Serie „Sturm der Liebe“ und dem Kinofilm „Honig im Kopf“, in „Draußen in meinem Kopf“ gab er sein Debüt in einer Kinohauptrolle. Seit der Spielzeit 2018/19 ist er festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim. Er ist Autor der Bücher „Zwei Leben“ und „Rolle vorwärts“ und schrieb zuletzt ein Kinderbuch mit Ehefrau Sarah. Jetzt geht er auf seine erste große Live-Tour. „Ein richtig großer Spaß“ werde das, verspricht er, „ein Abend, um Schwere loszuwerden“. Mit seinem Programm, einer Mischung aus Konzert, Sit-up–Comedy und Varieté, macht er am 31. Oktober 2022 im Mannheimer Rosengarten Station. Begleitet wird der Künstler von Musikern, Schauspielkollegen und wechselnden prominenten Gästen. Insgesamt ist er in 25 Städten in Deutschland und Österreich zu Gast. Karten gibt es ab Freitag, 19. November, auf eventim.de. red

