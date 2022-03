Erste Show ausverkauft

Die erste von zwei Shows von Luke Mockridge in Mannheim ist ausverkauft: Für den 26. Mai in der SAP Arena gibt es bereits keine Tickets mehr, wie die Agentur S-Promotion am Freitag mitteilte. Für den Auftritt des Comedians mit seinem Programm „A Way Back to Luckyland” einen Tag später, 27. Mai, gibt es demnach noch Karten zu kaufen.

Vor zwei Jahren musste Luke Mockridge seine Tour wegen der Corona-Pandemie unterbrechen und – wie alle anderen in der gesamten Live-Unterhaltungsindustrie – mit Auftritten pausieren. Die beiden Abende in der SAP Arena sind die Ersatztermine für die bereits in den beiden vergangenen Jahren geplanten Auftritte. Die Show, die zunächst für 9. Mai 2020 und dann für 19. Juni 2021 geplant war, wird am 26. Mai nachgeholt. Der 27. Mai ersetzt die Ursprungstermine 10. Mai 2020 und 20. Juni 2021. Die Tickets behalten jeweils ihre Gültigkeit. Luke Mockridge will laut Agentur wieder „mitten auf die Bühne“. Im Gepäck hat der Entertainer in Mannheim Musik und Stand-ups. red/lok

