Eros Ramazzotti feiert mit Fans in ausverkaufter Mannheimer SAP-Arena

Mannheim. Er hat Welthits wie „Cose della vita“ und „Più bella cosa“ und „Dove c’è musica“ im Gepäck – und feiert in der ausverkauften Mannheimer SAP-Arena zwei Stunden lang eine riesige italienische Party: Eros Ramazzotti hat rund 10.000 Menschen mit faszinierender Bühnentechnik und toller Band einen beseelten Samstagabend beschert.

Die aktuelle Welttour „Battito infinito“ hat den Italo-Popstar, vor fast 60 Jahren in Rom geboren, schon nach Nord- und Südamerika geführt, zuletzt trat er in Portugal, Paris, Amsterdam und München auf – und nun von Mannheim aus Richtung Osten weiterzuziehen. Sein Markenzeichen sind Kuschel-Songs ohne Schnulzencharakter – dafür lieben ihn seine Fans in ganz Europa. Den Startschuss zu einer ganz besonderen Karriere gab 1981 ein Talentwettbewerb – lange bevor solche TV-Formate über Nacht Sternchen produzierten. Weltweit hat Eros über 60 Millionen Tonträger in den Handel gebracht.