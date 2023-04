Eröffnung nach langer Zwangspause

Nach drei Jahren coronabedingter Pause hat die Leipziger Buchmesse mit rund 2000 Ausstellern aus 40 Ländern am Donnerstag wieder ihre Tore geöffnet. Bereits am Mittwochabend begann das Frühjahrstreffen der Branche mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung. Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung ging an die russisch-jüdische Autorin Maria Stepanova. Gastland der bis Sonntag dauernden Messe ist Österreich.

Die im deutschen Exil lebende Stepanova erhielt den Preis für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“. Zur Eröffnung wurde auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwartet.

Der Theatermacher und Lyriker Dincer Gücyeter wurden dann am Donnerstag mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet.Gücyeter erhielt die Ehrung für sein Buch „Unser Deutschlandmärchen“, erschienen bei mikrotext, wie die siebenköpfige Jury am Donnerstag in der Glashalle des Leipziger Messegeländes bekannt gab.

Im Fokus der 2500 Veranstaltungen der Buchmesse bis Sonntag stehe das offene Wort für ein friedliches Miteinander, erklärten die Veranstalter. Insgesamt werde mit 130 000 lesebegeisterten Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

„Die Buchmesse hat uns allen gefehlt“, sagte Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner. Nun wolle sie wieder eine Bühne für die leisen und lauten Stimmen der Literatur und ein Ort des Austausches sein. 2019 nutzten 286 000 Menschen die Angebote der Leipziger Buchmesse.

Auch das Lesefest „Leipzig liest“ kehrt nach Veranstalterangaben mit 3000 Veranstaltungen an 300 Orten auf dem Messegelände und im Stadtgebiet zurück. Unter anderem wird die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über „herausfordernde Fragen der Gegenwart“ diskutieren. epd