Eröffnung für 2025 geplant

Am Berliner Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung ist am Dienstag die Fertigstellung des Erweiterungsrohbaus gefeiert worden. Für die Sanierung des von Bauhaus-Gründer Walter Gropius (1883-1969) entworfenen Bestandsgebäudes und die Erweiterungsbauten hat das Land Berlin 92 Millionen Euro veranschlagt, wie das Bauhaus-Archiv in Berlin mitteilte. Der Bund werde sich mit bis zu 43,38 Millionen Euro daran beteiligen. Die Wiedereröffnung ist laut Homepage ab 2025 geplant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zuge der Bauarbeiten soll die Nutzfläche den Angaben zufolge von 1900 Quadratmetern auf 4200 Quadratmeter erweitert werden. Das Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung besitzt nach eigenen Angaben die weltweit größte Sammlung zur Geschichte des Bauhauses, der von 1919 bis 1933 bestehenden Hochschule für Gestaltung. Es wird seit 2018 saniert und erweitert. Präsentationen finden deshalb an einem anderen Ort, dem „temporary bauhaus-archiv“, statt. epd