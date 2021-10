Ernst-Bloch-Preis geht an Mithu M. Sanyal

Erstmals in der Geschichte des Ernst-Bloch-Preises werden zwei Preisträgerinnen ausgezeichnet. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilte, erhält den Hauptpreis die Autorin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mithu M. Sanyal aus Düsseldorf. Nach zahlreichen journalistischen Beiträgen und wissenschaftlichen Publikationen rücke Sanyal derzeit mit ihrem Roman „Identitti“ festgefahrene gesellschaftliche Strukturen durch treffsichere Fragestellungen in ein neues Licht. Den Förderpreis vergibt die Stadt demnach an die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Hanna Engelmeier, die in ihrem ersten und jüngst erschienenen literarischen Werk „Trost. Vier Übungen“ verschiedene Genres miteinander verschmelzen lässt.

Dem Vorschlag der Jury aus Amna Franzke (Verantwortliche Redakteurin bei Zeit Online), Eva Geulen (Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung Berlin) und Hubert Spiegel (Deutschland-Korrespondent im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) habe der Beirat der Stadt Ludwigshafen am Rhein am 6. Oktober einstimmig zugestimmt, so die Mitteilung. Die Preisverleihung wird am 2. Dezember im Ernst-Bloch-Zentrum stattfinden.

Der Ernst-Bloch Preis wird als Wissenschafts- und Literaturpreis alle drei Jahre von der Stadt Ludwigshafen und dem Ernst-Bloch-Zentrum vergeben und ist mit 10 000 Euro dotiert (der Förderpreis mit 2500 Euro). red