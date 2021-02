Phil Collins ist fünfmal in der Region aufgetreten, immer mit Genesis: Am 15. Juli 1992 auf dem Maimarktgelände, im Juni 1987 an gleicher Stelle beim SWF3 Open Air und im Mai 1978 im Eisstadion. Das vierte Genesis-Konzert 1998 in der Maimarkthalle fiel in Collins’ Auszeit, es sang Ray Wilson. Dazu kommen Konzerte mit Collins 1976 in der Rhein-Neckar-Halle Eppelheim und die wohl größte Genesis-Show im Umkreis am 4. Juli 1992 auf dem Hockenheimring.

AdUnit urban-intext1

Auf sechs seiner sieben Solo-Welttourneen war Phil Collins in Frankfurt: 1982 in der Jahrhunderthalle, 1985, 1990, 1994, 1997 und 2004 in der Festhalle. Teilen Sie Erinnerungen auf unserer Facebook-Seite. Oder verraten Sie, welcher von Collins’ Hits Ihr Lieblingssong ist (gern auch per E-Mail an kultur@mamo.de – Betreff: „Mein Collins-Song“). jpk

Info: Bilder aus Phil Collins’ Karriere: morgenweb.de/kultur