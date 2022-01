Erika Stucky anarchischischer Alpinismus endlich wieder in Mannheim

Wenn die Gitarre das gefühlte Gipfelpanorama in einen mystisch glimmenden Schimmer hüllt und die Tuba sich träge über den Bergkamm streckt; wenn lautmalerisches Singen und Pfeifen und Glockengeläut ertönen und ein Windzug erst ein Echo von Pink Floyds „Comfortably Numb“, dann den „Immigrant Song“ von Led Zeppelin herbei weht und beide auf eine Art Quietsche-Enten-Rhythm-&-Blues-Sound gebettet werden: Dann ist Erika Stucky (endlich!) wieder im Haus. Präziser gesagt in der Alten Feuerwache Mannheim, wo die US-amerikanisch-schweizerische Jazzsängerin und Performancekünstlerin vor knapp 200 Zuschauenden ihr Programm „Stucky Yodels“ vorstellt.

Das artistische Lautsilben-Singen nimmt dieses Mal - zuletzt durften wir Feuerwache-Stammgast Stucky zum Vor-Corona-Jahresende 2019 hier erleben - also eine noch prominentere Position ein als üblich. Zwischen den kulturgeografischen Eckpunkten des schweizerischen Jodels (bei den Eidgenossen bezeichnet „Jodel“ das entsprechend hervorgebrachte Musikstück) und des amerikanischen „Cowboy Yodels“ spannt die Künstlerin ihr Programm en passant über die halbe Pop-Geschichte.

Erika Stucky spielt traditionell zwischen den Jahren in Mannheim. © Rinderspacher

Dabei grenzt Stucky dezidiert die schweizerischen von den benachbarten österreichischen Jodels ab: „Unsere Jodels sind so viel bluesiger und trauriger und suizidaler“, erläutert die Sängerin und Akkordeonistin, die zwei kundige Gefährten mit auf die Bühne genommen hat, um die schweizerisch-amerikanische-Jodel-Variante in einen kongenialen musikalischen Kontext zu setzen: den Gitarristen Oli Hartung und ihren langjährigen Wegbegleiter John Sass an der Tuba.

Wie immer ist ein Stucky-Abend ebenso sehr Performancekunst wie er Musik ist, und manchmal verliert man über die fesselnd exaltierte Form der audiovisuellen Präsentation fast aus den Augen (besser gesagt: aus den Ohren), wie gut Stucky doch als Sängerin, als Scat- und Vokalakrobatin ist. Ihr wunderbar anarchisches Alpen- und Prärieklang-Idyll füllt sie mit eigenem Liedgut wie „Do Like The Good Woman Do“, mit Patsy Montanas frühem, über eine Johnny-Cash-Gitarre gelegten Country-Klassiker „I Want To Be A Cowboy’s Sweetheart“ oder mit dem süffigen Tuba-Funk von „Express Yourself“ nach Charles Wright.

Prince-Ballade sticht heraus

Von Frank Zappas „I’m The Slime“ springt das Trio zu Hank Williams’ „I’m So Lonesome, I Could Cry“ und zu „All I Really Want To Do“ von Boy Dylan; im Konzertzentrum aber leuchtet Stuckys Adaption von „Sometimes It Snows In April“ von Prince, das hier als wunderbar intensiv in den Äther getupfte, zutiefst suggestiv gesungene Ballade daherkommt. Als Zugabe legt sie einen immergrünen Hit aus dem Haus Britney Spears unter den Tannenbaum: „Baby One More Time“, das sich hier mit launiger Grandezza nach einen „My Papa Was a Rolling Stone“-Schlenker aus dem US-Schlager „Temptation“ heraus schält. Stucky ist da gewesen - jetzt kann auch das neue Jahr kommen.