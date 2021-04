Erbarmen in der Krise

Die siebten Winter Musik-Welten, wie immer ausgerichtet vom Community Art Center in Mannheims westlicher Neckarstadt, finden diesmal – wer wunderte sich – online statt. Und zwar in Form eines zehnminütigen Musik-Videos, das sich um das Thema Erbarmen dreht. Die Premiere ist am Freitag, 30. April, 21 Uhr, auf dem YouTube Kanal des Centers. Eine Gesprächsrunde zum Thema Erbarmen geht der Filmpremiere bereits um 20 Uhr voraus.

AdUnit urban-intext1

Normalerweise füllen die Winter Musik-Welten an zwei Abenden die Lutherkirche der Neckarstadt-West bis auf den letzten Platz. Dass eine solche Veranstaltung im Winter 2021 nicht möglich sein würde, zeichnete sich schnell ab.

Ursprünglich als Konzert unter Corona-Bedingungen in verschiedensten Varianten geplant, wurde das Format, das eigentlich unterschiedlichste Menschen in Kontakt bringen soll, schweren Herzens ins Internet verlegt. Künstlerinnen und Künstler entwickelten in der Regie von Annette Dorothea Weber und unter der Produktionsleitung von Mike Rausch das Thema Erbarmen aus der aktuellen Situation, in der das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Erwartung an Hilfe von außen aus bekannten Gründen derzeit immer wieder beherrschender wird.

Musik, Tanz und Rilke

Künstlerischer Ausgangspunkt für Webers Inszenierungsidee war das Rilke Gedicht „Ich ließ meinen Engel lange nicht los“, auf dessen Grundlage die Musik von Johannes Stange eigens für das Winter Musik-Welten Ensemble komponiert wurde. Die im Musik Video erzählte Geschichte stützt sich direkt auf das Rilke Gedicht.

AdUnit urban-intext2

Protagonistinnen sind hierbei die Mezzosopranistin Barbara R. Grabowski – sie verkörpert den Menschen, der sich an seinen Schutzengel klammert – und die Tänzerin Georgia Begbie – den Schutzengel, der durch die Umklammerung immer kleiner wird. Das Stück wurde an unterschiedlichsten Orten der Lutherkirche gedreht und nimmt das Publikum zuhause an den Bildschirmen mit auf eine Reise, an deren Ende die persönliche Freiheit steht, nach der wir uns gerade jetzt so sehr sehnen. rcl