Ein 90. Geburtstagsfest wird Erich Sauer nicht feiern, weil auch ihn die Corona-Pandemie zu Einschränkungen zwingt. Dennoch bleibt sein großer Tag nicht unbemerkt. Das Fernsehteam des SWR war bereits da, die Oberen von Land und Stadt schätzen seine Verdienste so wie die prominenten Weggefährten, die den Bildhauer in den langen Jahren seines Schaffens begleitet haben.

Meisterschüler Mascherinis

Geboren ist Erich Sauer am 17. Februar 1931 in Frankenthal. Dort lebt und arbeitet er bis heute. Schon früh lässt er seine handwerkliche Ausbildung hinter sich, „ich will Bildhauer werden“, sagt er der Mutter und geht zum Studium nach Mannheim. 1964 eröffnet der Künstler seine eigene Bronzegießerei, bevor es ihn nach Salzburg zu weiteren Studien bei Kirchner, Rieder und Mascherini zieht, dessen Meisterschüler er wird.

Bereits 1970 erhält Erich Sauer den Preis der Mozartstadt für Bildende Kunst, der Staatsehrenpreis für Kunst am Bau der Frankenthaler Partnerstadt Colombes folgt 1971, und es sollen viele weitere Auszeichnungen dazu kommen. Später wird Sauer selbst zum Dozenten, wird an die TU nach Berlin berufen, leitet Sommerakademien, wird zum Professor ernannt. Ein Weg ziert seinen Namen und die UNO zeichnet ihn 1994 als ersten „Künstler für den Frieden“ aus.

Das Erscheinungsbild seiner Arbeiten ist jedoch geblieben und die Formensprache über alle Zeit unverkennbar. Der Mensch in Bronze. Zuhause in Frankenthal gießt er seine Werke selbst, ein nicht ungefährlicher Kraftaufwand, ein spannender, symbolischer Schöpfungsakt, den er viele Jahre mit interessierten Gästen feiert. Groß, mächtig, oft in hermetischer Gestalt hat der Künstler seine Exponate in Wachs geformt, abstrahiert, sie geschlechts- und hautfarbenlos dem Guss übergeben. Es sind erstarrte Menschen, die nicht mehr „greifbar“ sind, weder haptisch, psychisch oder physisch. Individuen, die die Welt bestimmen und jene, an denen Werte abperlen wie der Regen an der Wand.

In vielen Formaten

In seinem ganzen Werk, zu dem auch kleinere oder raumgreifende Objekte gehören, bezieht der Bildhauer Stellung gegen die Gedankenlosigkeit, die Willkür, das Begehren, den Schmerz, den Krieg und macht vor Kontinenten oder Landesgrenzen nicht halt. Große Werkschauen, egal ob in Genf, Paris, in Salzburg, Rom oder Jerusalem, zeigen durch ihn die Welt, in der wir leben. Erich Sauer, der Humanist durch und durch, ist betroffen. Er ermahnt. Erinnert. Fordert zum Umdenken auf. Nicht laut, das ist nicht seine Art, aber beständig, unaufhörlich und immer weiter. „Ich zeige, was ich mache“, sagt Erich Sauer, „damit Sie sehen, wer ich bin“.